3 Jurus Mahfud MD Optimalkan Perjanjian Perdagangan

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD membeberkan sejumlah jurusnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian perdagangan. Bersama Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dirinya sudah berdiskusi lama soal ini.

"Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang jadi strategi kami. Pertama mengutamakan diplomasi ekonomi," ujar Mahfud dalam Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Saat awal dilantik, Mahfud mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa duta-duta besar yang ada di luar negeri adalah duta ekonomi. Sehingga, strategi pertamanya adalah mengoptimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain.