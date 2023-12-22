Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Jurus Mahfud MD Optimalkan Perjanjian Perdagangan

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |20:54 WIB
3 Jurus Mahfud MD Optimalkan Perjanjian Perdagangan
Mahfud MD Sebut Jurus Optimalkan Perjanjian Perdagangan. (Foto: YouTube)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD membeberkan sejumlah jurusnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian perdagangan. Bersama Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dirinya sudah berdiskusi lama soal ini.

"Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang jadi strategi kami. Pertama mengutamakan diplomasi ekonomi," ujar Mahfud dalam Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

 BACA JUGA:

Saat awal dilantik, Mahfud mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa duta-duta besar yang ada di luar negeri adalah duta ekonomi. Sehingga, strategi pertamanya adalah mengoptimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain.

