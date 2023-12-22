JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD menyatakan bahwa IKN belum ada investor yang masuk.
Sejauh ini belum ada investor yang masuk, tetapi lahan tersebut hanya dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu.
“Anggaran itu hanya 20% dari anggaran APBN sisanya dr investor,” katanya pada debat Cawapres di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Mahfud mengatakan ide untuk mengundang investor masuk sangat bagus. Karena terdapat ratusan ribu hektar sudah dikuasai oleh pengusaha tertentu.
Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menyebutkan investor domestik dianggap lebih siap atau capable untuk menggarap proyek di IKN.