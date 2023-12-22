Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mahfud MD Bahas soal Izin UMKM

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |20:31 WIB
Mahfud MD Bahas soal Izin UMKM
Cawapres Mahfud MD bahas soal UMKM. (Foto: YouTube)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD mengungkapkan perizinan sulit di Indonesia, khususnya bagi UMKM. Bahkan, Mahfud mengatakan harus melewati 24 meja agar bisa dapat izin dari UMKM.

Pernyataan Mahfud MD ini menanggapi Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait masalah investasi. “Cak Imin calon wakil presiden paslon nomor satu. Begini yang bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif. Seharusnya, seharusnya, seharusnya begitu,” kata Mahfud saat debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Telusuri berita finance lainnya
