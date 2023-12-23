Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Update Lanjutan Sidang PKPU Antam Vs Budi Said

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |09:05 WIB
Update Lanjutan Sidang PKPU Antam Vs Budi Said
Update Lanjutan Sidang Antam Vs Budi Said. (Foto: okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) versus Budi Said menemui babak baru. Budi Said selaku penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban dan bukti atas materi PKPU yang diajukan. Sidang ketiga ini bertempat di Pengadilan Niaga, PN Jakarta Pusat, Kamis 21 Desember 2023.

Sementara pihak ANTM, melalui tim kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Fernandes Partnership menyatakan telah menyampaikan jawaban di depan persidangan.

“Kami juga sedang mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk kebutuhan persidangan, antara lain bukti-bukti, serta ahli yang akan dihadirkan untuk mempertahankan posisi hukum ANTAM,” tulis manajemen ANTM di Keterbukaan Informasi, Jumat (22/12/2023).

Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, manajemen memastikan seluruh kegiatan operasional tetap berjalan secara normal.

Manajemen menegaskan posisi keuangan perusahaan masih stabil, tercermin dari laporan keuangan ANTM hingga kuartal III-2023. “Perseroan memiliki keuangan yang sehat dan senantiasa taat memenuhi kewajibannya,” paparnya.

Sebagai catatan bahwa Budi Said mengajukan gugatan PKPU terhadap PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) karena perseroan dinilai tak kunjung menyerahkan emas seberat 1,136 ton kepadanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190065/rupslb_antam-tNfx_large.jpg
Berikut Susunan Pengurus Baru Antam Usai RUPSLB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190058/rupslb_antam-CAol_large.jpg
RUPSLB, Untung Budiharto Jadi Dirut Baru dan Irwandy Arif Kembali Jabat Komut Antam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173302/laba_antam-n2qY_large.jpg
Berkat Hilirisasi, Antam Raup Laba Rp1,4 Triliun di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173269/bos_antam-6Kyf_large.jpeg
Bos Antam Ungkap Kelangkaan Emas Akibat Keterbatasan Modal Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173252/bos_antam-zlo6_large.jpeg
Curhat ke DPR, Dirut Antam Ungkap Hambatan Produksi dan Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173248/emas_antam_impor-ZFCS_large.jpg
Antam Akui Impor 30 Ton Emas, Produksi Lokal Hanya 1 Ton per Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement