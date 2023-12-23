Ternyata Ini Penyebab Orang Indonesia Doyan Utang Pinjol

JAKARTA - Orang Indonesia kini cenderung lebih memilih menggunakan pinjaman online (pinjol) daripada bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap penyebab Orang Indonesia lebih memilih ngutang di pinjol.

Pinjaman Online atau lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan melalui aplikasi atau website online. Dengan begitu transaksi pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung.

Lantas apa saja penyebab orang Indonesia lebih memilih pinjol daripada bank.

Alasan Pertama Orang lebih suka Pinjaman online (pinjol) yaitu lebih mudah diakses dan tidak menerapkan persyaratan yang rumit dibandingkan dengan bank. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat lebih memilih pinjol.