Apakah EC Dalam Pinjol? Simak di Sini

JAKARTA – Apakah EC dalam pinjol menarik untuk diketahui. Diketahui mengenai pinjaman online masih belum selesai terlebih sering dihubungi Perusahaan tersebut.

Dalam era digital, aplikasi pinjaman online telah menjadi populer di kalangan Masyarakat.

Pinjaman online (pinjol) saat ini menjadi fenomena baru dibidang teknologi finansial (fintech). Persyaratan pinjol yang mudah dan pencairan dana yang cepat menjadi daya tarik bagi Masyarakat untuk memanfaatkannya.

Lalu apakah EC dalam pinjol? Dikutip dari beberapa sumber berikut penjelasannya, Senin (18/12/2023).

Emergency Contact (EC) adalah data yang cukup penting bagi pihak Perusahaan pemberi pinjaman online. Nomor yang dijadikan EC tersebut akan dihubungi sewaktu-waktu orang yang diberikan pinjaman tidak dapat dihubungi atau bahkan mengalami keterlambatan pembayaran.

Diketahui, aplikasi pinjaman online biasanya meminta nomor darurat sebagai persyaratan utama bagi nasabah/kreditur yang akan mengajukan pinjaman.

Namun hal ini dapat menimbulkan masalah sosial di kalangan Masyarakat luas. Karena tidak semua pihak yang dijadikan emergency contact mengetahui hal tersebut.