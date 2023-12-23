Target Ganjar-Mahfud Ekonomi RI Tumbuh 7% Dinilai Realistis

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 7%. Angka itu meningkat drastis dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebesar 5%.

Target tersebut disampaikan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, dalam debat Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat malam.

Menyikapi target pertumbuhan ekonomi, Ekonom Asal Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi menilai hal tersebut cukup realistis. Di mana kedua pasangan tersebut yakin bila terpilih atau menang dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.

“Kalau kita bicara hitung-hitungan ekonomi ini memang cukup berat begitu ya, lalu apakah realistis? Saya rasa bisa dicapai juga karena tergantung pondasinya,” ujar Fithra saat dihubungi, Sabtu (23/12/2023).

Menurutnya, ada tiga aspek utama yang harus dikuatkan pemerintah berikutnya, yakni institusi, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia (SDM). Ketiga instrumen ini disebut sebagai pondasi dasar pertumbuhan makro ekonomi nasional.

Pasalnya, ketiga hal itu bisa mendorong produktivitas, mampu mendatangkan investasi, kemudian membangkitkan industri yang ada.

“Pondasi yang memang harus diperkuat adalah tiga institusi, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia. Nah ini kemudian mampu meningkatkan produktivitas, mampu mendatangkan investasi, dan kemudian mampu membangkitkan industri gitu,” katanya.

Soal perbaikan institusi atau kelembagaan negara, Mahfud MD punya core competencies alias kemampuan untuk membenahi dan mentransformasikannya. Salah satunya, mencegah tindak pidana korupsi.

“Dan saya rasa apa yang disampaikan tadi dalam debat, Pak Mahfud juga menyampaikan perbaikan institusi dan ini bahkan menjadi salah satu pondasi yang paling penting,” ucap dia.

Kemudian soal penguatan SDM, pasangan nomor urut 3 itu juga punya program yang diusung saat ini, yakni berupa sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja. Satu keluarga miskin, satu sarjana.

Fithra juga mencatat ada tantangan tersendiri ketika pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi. Tantangan itu berupa resiko overheating.