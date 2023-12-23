Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Korupsi Hambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |07:30 WIB
Korupsi Hambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Mahfud MD Ungkap Alasan Ekonomi RI Tak Pernah Tembus 7%. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 yang didukung Partai Perindo, Mahfud Md menjanjikan pertumbuhan ekonomi capai 7% apabila dirinya dan Ganjar Pranowo dipercaya untuk memimpin Indonesia.

Salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi capai 7% adalah dengan melakukan penegakan hukum terutama memberantas praktik korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, untuk mencapai target tersebut, perlu didorong investasi, dan penghambat investasi untuk masuk adalah praktik-praktik koruptif.

"Intinya memang, kalau ingin mendorong pertumbuhan ekonomi 7% memang investasinya yang harus didorong, dan salah satu yang menghambat investasi itu adalah dari sisi bad governance atau praktik-praktik koruptif," kata Faisal kepada MPI, Sabtu (23/12/2023).

Oleh karena itu menurutnya, pemberantasan korupsi memang akan jadi pendorong masuknya investasi yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga pemberantasan korupsi menjadi salah satu strategi yang harus dijalankan untuk bisa mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement