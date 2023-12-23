Korupsi Hambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Mahfud MD Ungkap Alasan Ekonomi RI Tak Pernah Tembus 7%. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 yang didukung Partai Perindo, Mahfud Md menjanjikan pertumbuhan ekonomi capai 7% apabila dirinya dan Ganjar Pranowo dipercaya untuk memimpin Indonesia.

Salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi capai 7% adalah dengan melakukan penegakan hukum terutama memberantas praktik korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, untuk mencapai target tersebut, perlu didorong investasi, dan penghambat investasi untuk masuk adalah praktik-praktik koruptif.

"Intinya memang, kalau ingin mendorong pertumbuhan ekonomi 7% memang investasinya yang harus didorong, dan salah satu yang menghambat investasi itu adalah dari sisi bad governance atau praktik-praktik koruptif," kata Faisal kepada MPI, Sabtu (23/12/2023).

Oleh karena itu menurutnya, pemberantasan korupsi memang akan jadi pendorong masuknya investasi yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga pemberantasan korupsi menjadi salah satu strategi yang harus dijalankan untuk bisa mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.