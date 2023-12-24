Ternyata Ini Alasan Uang Logam Melati Rp500 dan Rp1.000 Kelapa Sawit Punya Nilai Jual Tinggi

JAKARTA - Uang koin logam pecahan Rp500 dengan gambar melati dan Rp1.000 dengan gambar kelapa sawit memiliki nilai yang luar biasa tinggi, bahkan mencapai ratusan juta rupiah.

Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, koin-koin logam ini juga menjadi objek koleksi yang sangat diminati.

Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa uang logam ini hanya sebatas koin kerokan. Mereka belum menyadari bahwa harga koin logam ini bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Hal ini tentu menarik perhatian banyak orang, terutama para kolektor dan investor yang melihat potensi nilai yang tinggi dalam memperoleh koin-koin logam langka ini.

Pada 1 Desember 2023, Bank Indonesia (BI) secara resmi mencabut peredaran uang logam pecahan Rp500 dengan gambar melati yang diterbitkan pada tahun emisi 1991 dan 1997, serta uang logam pecahan Rp1000 dengan gambar kelapa sawit yang diterbitkan pada tahun emisi 1993.

Meskipun demikian, masyarakat masih dapat menukarkan uang logam pecahan Rp500 gambar melati dan Rp1000 gambar kelapa sawit di Bank Umum. Penukaran ini dapat dilakukan mulai sejak 1 Desember 2023 hingga 1 Desember 2033. Proses penukaran dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia.