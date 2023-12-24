Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Uang Logam Melati Rp500 dan Rp1.000 Kelapa Sawit Punya Nilai Jual Tinggi

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |04:44 WIB
Ternyata Ini Alasan Uang Logam Melati Rp500 dan Rp1.000 Kelapa Sawit Punya Nilai Jual Tinggi
Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit Punya Nilai Tinggi. (Foto: Okezone.com/Tokopedia)
A
A
A

JAKARTA - Uang koin logam pecahan Rp500 dengan gambar melati dan Rp1.000 dengan gambar kelapa sawit memiliki nilai yang luar biasa tinggi, bahkan mencapai ratusan juta rupiah.

Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, koin-koin logam ini juga menjadi objek koleksi yang sangat diminati.

Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa uang logam ini hanya sebatas koin kerokan. Mereka belum menyadari bahwa harga koin logam ini bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Hal ini tentu menarik perhatian banyak orang, terutama para kolektor dan investor yang melihat potensi nilai yang tinggi dalam memperoleh koin-koin logam langka ini.

Pada 1 Desember 2023, Bank Indonesia (BI) secara resmi mencabut peredaran uang logam pecahan Rp500 dengan gambar melati yang diterbitkan pada tahun emisi 1991 dan 1997, serta uang logam pecahan Rp1000 dengan gambar kelapa sawit yang diterbitkan pada tahun emisi 1993.

Meskipun demikian, masyarakat masih dapat menukarkan uang logam pecahan Rp500 gambar melati dan Rp1000 gambar kelapa sawit di Bank Umum. Penukaran ini dapat dilakukan mulai sejak 1 Desember 2023 hingga 1 Desember 2033. Proses penukaran dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190753/uang_koin-fsit_large.jpg
Berikut Cara Jual Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit, Pernah Dihargai Rp100 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3164049/uang_koin_emas-dZEc_large.jpg
5 Uang Koin Indonesia yang Ternyata Mengandung Emas Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/622/3147511/uang_koin-A0yv_large.jpg
5 Cara Jual dan Tukar Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit, Heboh Dijual Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/320/3119595/koin-3WB9_large.jpg
Uang Koin Kelapa Sawit Rp1.000 Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jual dan Tukarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105597/koin_jagat-9RZK_large.jpg
Perburuan Koin Jagat Akhirnya Dihentikan karena Merusak, Tak Ada Lagi Harta Karun Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105524/koin_jagat-XwoC_large.jpg
5 Fakta Koin Jagat, Ngais-Ngais Tanah hingga Naik Pohon Demi Hadiah Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement