Realisasi Belanja Negara Tembus Rp2.796,6 Triliun per 21 Desember 2023

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi Belanja Negara tercatat mencapai Rp2.796,6 triliun sampai dengan tanggal 21 Desember 2023. Angka ini setara 88,3% dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun.

"Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp771,4 triliun," ungkap Sri saat melakukan kunjungan kerja pemantauan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DKI Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Dengan demikian, lanjut dia, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliun atau 11,7% dari total pagu.

"Realisasi BPP tersebut dimanfaatkan antara lain untuk mendukung tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," tuturnya.

Hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77% dari pagu Rp30,4 triliun. Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20 triliun.