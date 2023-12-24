Pembangunan Infrastruktur RI Bakal Dilanjutkan Ganjar-Mahfud dengan Eksekusi yang Lebih Baik

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik akan menggerakkan pembangunan dari 2 sisi.

Wakil Sektretaris TPN Ganjar-Mahfud, Sumantri Suwarno mengatakan bahwa selama pembangunan menaikkan belanja pemerintah dan masyarakat, ketika selesai dapat memperlancar arus barang dan jasa yang akan menyumbang pertumbuhan ekonomi.

"Infrastruktur yang terkoneksi dengan baik juga akan menurunkan biaya logistik dan menjadi salah satu daya tarik investor asing untuk masuk menanamkan modalnya di Indonesia," ujar Sumantri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/12/2023).

Pasangan Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi dengan memperbaiki kualitas eksekusi di lapangan.

"Tidak boleh lagi pembangunan infrastruktur mengorbankan vendor yang kebanyakan dari pengusaha kecil menengah karena kesulitan keuangan dari BUMN yang mendapat penugasan," ungkap Sumantri.