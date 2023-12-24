Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengumuman! Masih Tersisa 1 Juta Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |13:00 WIB
Pengumuman! Masih Tersisa 1 Juta Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru
Tiket Kereta Api (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat ketersediaan tempat duduk KA pada masa Liburan Natal & Tahun Baru 2024 selama 18 hari yang dimulai pada 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 kini masih tersisa sekitar 1 juta tiket.

Berdasarkan data yang dirilis KAI pada Minggu tanggal 25 Desember 2023, pukul 08.00 WIB tiket yang terjual sebanyak 1.949.000 tiket atau 64,42% dari total tiket yang disediakan yakni sebanyak 3.026.836 tiket KA Jarak Jauh, Menengah, dan Lokal yang dikelola oleh KAI.

Tiket arus mudik Natal yang dimulai 21 Desember hingga 24 Desember 2023 total tiket yang disediakan yakni sebanyak 676.096. Adapun tiket yang terjual sebanyak 792.781 tiket atau 117 persen.

Adapun angka 117 persen atau 17% tersebut merupakan penumpang dinamis yang turun-naik antara stasiun awal dengan stasiun tujuan akhir.

Dari data tersebut jumlah tertinggi penjualan tiket pada periode arus mudik Natal terjadi pada Sabtu, 23 Desember sebanyak 223.404 tiket.

