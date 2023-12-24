Ini 9 Jenis Kartu yang Dapat Digunakan untuk Bayar Tol

JAKARTA - Inilah 9 jenis kartu yang dapat digunakan untuk bayar tol. Kebijakan pembayaran dengan kartu telah diresmikan sejak 2017 lalu dan berlaku di hampir seluruh gerbang tol besar.

Kendati demikian, tidak semua kartu e-money dapat digunakan untuk membayar tol. Hal ini seiring kerjasama yang dilakukan pihak tol dengan perbankan.

Berikut ini 9 jenis kartu yang dapat digunakan untuk bayar tol dalam catatan Okezone:

1. E-Toll Card

Kartu yang satu ini sudah sangat familiar di kalangan pengguna jalan tol. Dikeluarkan oleh Bank Mandiri, E-Toll tidak hanya berfungsi sebagai kartu pembayaran di jalan tol namun juga bisa digunakan untuk berbelanja.

2. Indomaret Card

Perusahaan retail yang sudah tersebar di berbagai tempat di Indonesia ini telah bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk menggunakan Indomaret Card sebagai salah satu kartu multifungsi.

Kartu tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk berbelanja di Indomaret saja, namun juga dapat digunakan untuk membayar tol, parkir, commuter line, dan lain-lain.