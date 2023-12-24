Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini 9 Jenis Kartu yang Dapat Digunakan untuk Bayar Tol

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |08:15 WIB
Ini 9 Jenis Kartu yang Dapat Digunakan untuk Bayar Tol
A
A
A

JAKARTA - Inilah 9 jenis kartu yang dapat digunakan untuk bayar tol. Kebijakan pembayaran dengan kartu telah diresmikan sejak 2017 lalu dan berlaku di hampir seluruh gerbang tol besar.

Kendati demikian, tidak semua kartu e-money dapat digunakan untuk membayar tol. Hal ini seiring kerjasama yang dilakukan pihak tol dengan perbankan.

Berikut ini 9 jenis kartu yang dapat digunakan untuk bayar tol dalam catatan Okezone:

1. E-Toll Card

Kartu yang satu ini sudah sangat familiar di kalangan pengguna jalan tol. Dikeluarkan oleh Bank Mandiri, E-Toll tidak hanya berfungsi sebagai kartu pembayaran di jalan tol namun juga bisa digunakan untuk berbelanja.

2. Indomaret Card

Perusahaan retail yang sudah tersebar di berbagai tempat di Indonesia ini telah bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk menggunakan Indomaret Card sebagai salah satu kartu multifungsi.

Kartu tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk berbelanja di Indomaret saja, namun juga dapat digunakan untuk membayar tol, parkir, commuter line, dan lain-lain.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191776//bni-hxI2_large.jpg
Nasabah Diimbau Tak Sembarangan Klik Tautan Ucapan Natal Palsu, Saldo Bisa Terkuras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191577//bank-rLRX_large.jpg
Jadwal Operasional Bank Selama Libur Nataru 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190056//rupslb_bni-C87r_large.jpg
RUPSLB BNI, Febrio Nathan Kacaribu Diangkat Jadi Komisaris Baru, Gantikan Suminto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186144//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-E9hu_large.jpg
Raymond/Nikolaus dan Rachel/Febi Berjaya di Australia Open 2025, Bukti Pembinaan di Jalur yang Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/2/3185740//wondr_by_bni_international_challenge_panen_gelar-BoCM_large.jpeg
Indonesia Kuasai Podium wondr by BNI International Challenge, Pembinaan Atlet Muda Berbuah Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184762//sawit-9eVS_large.jpg
Ini Panduan Industri Sawit RI Penuhi Tuntutan Praktik Berkelanjutan Global
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement