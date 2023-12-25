Daftar Uang Koin Indonesia yang Mengandung Emas

JAKARTA - Beberapa jenis uang koin Indonesia mengandung emas. Meski dulu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sayangnya kini sudah ditarik dari peredaran dan tak lagi bisa digunakan sebagai alat transaksi.

Lalu, apa saja uang koin yang mengandung emas tersebut? Berikut daftar yang dirangkum oleh Okezone.

1. Koin Rp 300.000 Peringatan Kemerdekaan RI Ke-50

Dalam rangka memperingati kemerdekaan RI ke-50, dibuatlah uang koin ini. Bergambarkan burung Garuda yang dilingkari 50 bintang serta teks Bank Indonesia di sisi depan, dan gambar Presiden Soeharto yang sedang berbicara dengan masyarakat di sisi belakang koin. Mengandung 23 karat emas dengan 17 gram berat yang terkandung dalam bahannya.

2. Koin Rp 100.000 Seri Cagar Alam

Seri ini terbit dan mulai dipakai pada 1974. Terdapat gambar burung Garuda dengan teks Bank Indonesia pada bagian depan, serta gambar komodo pada bagian belakangnya.. Mengandung 900/1000 kadar emas dengan berat 33,437 gram pada bahan koin ini