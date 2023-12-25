Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Covid-19 Kembali Naik, Masyarakat Diimbau Pakai Masker Lagi

Arfiah , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |06:47 WIB
Covid-19 Kembali Naik, Masyarakat Diimbau Pakai Masker Lagi
Kasus Covid-19 Marak Kembali (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasus Covid-19 kembali meningkat termasuk di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk kembali memakai masker saat berada di luar ruangan seperti naik transportasi umum.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus Covid-19 per 18 Desember 2023 telah mencapai angka sebanyak 243 orang yang terkonfirmasi positif. Sementara itu, terdapat 2.204 kasus aktif dan 2 kasus yang dilaporkan meninggal.

Mantan Direktur WHO, Profesor Tjandra Yoga Aditama memberikan saran untuk kembali memberlakukan penggunaan masker di sejumlah tempat keramaian. Hal ini dipicu lonjakan Covid-19 terjadi.

“Pemerintah Singapura amat menganjurkan penggunaan masker di tempat kerumunan, apalagi kalau di dalam ruangan dan kalau mengunjungi kelompok rentan,” kata Prof Tjandra, dikutip dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, dengan pengetatan yang dilakukan, maka hal ini bisa membantu menurunkan angka Covid-19 yang terjadi. Selain itu, upaya tersebut juga tetap harus dibantu dengan vaksinasi Covid-19.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
