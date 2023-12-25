Uang Logam Melati Rp500 dan Rp1.000 Kelapa Sawit Punya Nilai Jual Tinggi, Ini Alasannya

JAKARTA - Uang koin logam Rp500 dengan gambar melati dan Rp1.000 dengan gambar kelapa sawit yang biasanya memiliki nilai jual yang lebih rendah dari pada uang kertas, justru saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Uang koin logam saat ini sudah jarang digunakan oleh masyarakat, lantaran peredaran uang koin ini sudah ditarik oleh pihak Bank Indonesia (BI). Sehingga selain bisa berfungsi sebagai alat pembayaran, uang koin logam ini dapat menjadi sebuah objek untuk dikoleksi karena keberadaannya saat ini menjadi langka.

Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa uang logam ini hanya sebatas koin kerokan saja. Mereka belum sadar bahwa harga koin logam ini bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Hal ini tentu menarik perhatian banyak orang, terutama untuk para kolektor dan investor yang melihat potensi nilai yang tinggi dalam memperoleh koin-koin logam langka tersebut.

Oleh sebab itu uang koin logam ini diyakini memang menyimpan nilai jual yang tinggi, dan ternyata di tangan seorang kolektor uang logam ini justru bukan cuma untuk investasi, tapi merupakan sebuah benda langka yang sangat berharga. Sehingga semakin langka uang koin itu, maka akan semakin besar juga nilai jualnya sebagai barang yang langka.