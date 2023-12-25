Pergerakan Penumpang Naik, Menhub: Tanda Sektor Aviasi Semakin Baik

JAKARTA – Produktivitas penerbangan pada Libur Natal di Indonesia meningkat dibandingkan tahun lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jumlah pergerakan penumpang dan okupansi penumpang pun meningkat.

“Ini menandakan bahwa kinerja sektor aviasi semakin baik, probabilitasnya meningkat. Dilihat juga jumlah kargo yang keluar masuk dari Soekarno-Hatta meningkat,” ucapnya saat meninjau pergerakan penumpang dalam rangka angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, dikutip Senin (25/12/2023).

Kinerja yang baik dari sektor penerbangan menurut Menhub adalah dampak dari membaiknya ekonomi masyarakat, terutama pasca pandemi Covid-19. “Tadi saya lihat banyak anak-anak berlibur. Itu menunjukkan ekonomi masyarakat menjadi semakin baik,” kata Menhub.

Berdasarkan data dari Angkasa Pura II, Bandara Soekarno-Hatta pada Angkutan Nataru tahun ini telah melayani lebih kurang 1 juta penumpang, atau naik 18% dari tahun lalu.

Untuk destinasi internasional terbanyak yakni melayani ke Singapura, Kuala Lumpur dan Jeddah, sedangkan destinasi domestik terbanyak yakni ke kota Denpasar, Medan dan Surabaya. Tingkat On Time Performance Bandara Soekarno-Hatta dikisaran 71% dan Load factor (tingkat okupansi) mencapai 80%.