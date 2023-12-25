Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pergerakan Penumpang Naik, Menhub: Tanda Sektor Aviasi Semakin Baik

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |06:24 WIB
Pergerakan Penumpang Naik, Menhub: Tanda Sektor Aviasi Semakin Baik
Jumlah penumpang di Libur Natal mengalami peningkatan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Produktivitas penerbangan pada Libur Natal di Indonesia meningkat dibandingkan tahun lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jumlah pergerakan penumpang dan okupansi penumpang pun meningkat.

“Ini menandakan bahwa kinerja sektor aviasi semakin baik, probabilitasnya meningkat. Dilihat juga jumlah kargo yang keluar masuk dari Soekarno-Hatta meningkat,” ucapnya saat meninjau pergerakan penumpang dalam rangka angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, dikutip Senin (25/12/2023).

Kinerja yang baik dari sektor penerbangan menurut Menhub adalah dampak dari membaiknya ekonomi masyarakat, terutama pasca pandemi Covid-19. “Tadi saya lihat banyak anak-anak berlibur. Itu menunjukkan ekonomi masyarakat menjadi semakin baik,” kata Menhub.

Berdasarkan data dari Angkasa Pura II, Bandara Soekarno-Hatta pada Angkutan Nataru tahun ini telah melayani lebih kurang 1 juta penumpang, atau naik 18% dari tahun lalu.

Untuk destinasi internasional terbanyak yakni melayani ke Singapura, Kuala Lumpur dan Jeddah, sedangkan destinasi domestik terbanyak yakni ke kota Denpasar, Medan dan Surabaya. Tingkat On Time Performance Bandara Soekarno-Hatta dikisaran 71% dan Load factor (tingkat okupansi) mencapai 80%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193902/tol_trans_sumatera-W8hT_large.jpg
Jalan Tol Trans Sumatera Dilintasi 2,4 Juta Kendaraan Selama Libur Nataru, Naik 7,63%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193714/libur_nataru_2026-xsdo_large.jpg
Penumpang Angkutan Umum Naik 12,48 Persen pada Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193107/menhub_soal_arus_balik_nataru-gTFD_large.jpg
Menhub Pastikan Kesiapan Arus Balik Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192245/libur_nataru-ACos_large.jpg
Kemenhub Sebut 1,5 Juta Orang Naik Bus pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192231/pesawat_terbang_di_pulau_komodo-Dd4L_large.jpg
Pastikan Pesawat Laik Terbang, Ramp Inspection Dilakukan di Bandara Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192034/ilustrasi_jalan_tol-DpLH_large.jpg
1,3 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Selama Libur Natal 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement