Wall Street Pekan Ini Terdorong Santa Rally

JAKARTA - Wall Street pekan ini mengandalkan Reli Santa Claus untuk mendorong saham mencapai rekor tertinggi saat pasar menutup tahun 2023 dengan keuntungan yang kuat.

Mengutip Reuters, indeks S&P 500 (.SPX) naik lebih dari 4% di bulan Desember saja dan telah meningkat 24% tahun ini, menjadikannya hanya 1% dari level tertinggi baru sepanjang masa. Indeks acuan ini juga berada di jalur positif untuk minggu kedelapan berturut-turut.

Jika sejarah memberikan indikasi, momentum tersebut kemungkinan akan berlanjut dalam jangka pendek. Akhir tahun cenderung menjadi periode yang kuat untuk saham, sebuah fenomena yang dijuluki “Santa Claus Rally.”

Indeks S&P 500 rata-rata telah naik 1,3% dalam lima hari terakhir bulan Desember dan dua hari pertama bulan Januari, menurut data dari Stock Trader's Almanac sejak tahun 1969.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh berbagai alasan mulai dari pembelian sebelum tahun baru, setelah penjualan terkait pajak hingga harapan hari libur umum.

Tahun ini optimismenya tinggi. Federal Reserve mengejutkan investor pada awal bulan Desember dengan memberikan sinyal bahwa pengetatan kebijakan moneter bersejarahnya kemungkinan besar akan berakhir dan memproyeksikan penurunan suku bunga pada tahun 2024, menyusul tanda-tanda bahwa inflasi terus melambat.

Data pada hari Jumat mendukung tren tersebut, menunjukkan inflasi tahunan AS – yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) – melambat lebih jauh di bawah 3% pada bulan November.

“Narasinya akan terus mengenai The Fed yang melakukan poros dovish,” kata Angelo Kourkafas, ahli strategi investasi senior di Edward Jones. “Hal ini memberikan dukungan pada pasar dan sentimen dan kemungkinan besar tidak akan berubah pada minggu depan.”