Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sederet Uang Koin Indonesia yang Mengandung Emas, Berikut Daftarnya

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |04:15 WIB
Sederet Uang Koin Indonesia yang Mengandung Emas, Berikut Daftarnya
Uang koin yang mengandung emas (Foto: Bank Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah uang koin Indonesia yang beredar dipasaran yang memiliki nominal kecil tersebut diketahui dibuat dari bahan aluminium, nikel, serta kuningan. Akan tetapi Bank Indonesia (BI) pernah mengeluarkan beberapa jenis uang koin Indonesia dengan nominal yang besar serta mengandung emas.

Pada saat itu uang koin Indonesia ini sempat menjadi barang antik dan menjadi incaran bagi para kolektor uang langka. Meskipun dulu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sayangnya peredaran saat ini sudah ditarik oleh pihak BI dan tidak dapat lagi digunakan sebagai alat transaksi. Tapi apabila masyarakat ingin menukarkan uang koin tersebut, ternyata uang ini masih dapat ditukarkan dalam jangka 10 tahun sejak pencabutannya.

Dirangkum oleh Okezone pada, Senin (25/12/2023) berikut sederet uang koin yang ternyata mengandung emas, ini daftarnya.

- Koin Rp300.000 Peringatan Kemerdekaan RI Ke-50

Dalam rangka memperingati kemerdekaan RI ke-50, ternyata dibuatlah uang koin tersebut. Uang koin itu memiliki sebuah gambar burung Garuda yang dilingkari 50 bintang serta terdapat tulisan ‘Bank Indonesia’ pada sisi depan, dan terdapat gambar Presiden Soeharto yang sedang berbicara dengan masyarakat di sisi belakang koin. Uang koin ini mengandung emas 23 karat dengan berat 17 gram.

- Koin Rp850.000 Peringatan Kemerdekaan RI Ke-50

Selain koin Rp300.000 di atas, BI juga mengeluarkan koin senilai Rp850.000 dalam rangka memperingati kemerdekaan RI ke-50. Uang koin tersebut juga sama-sama memiliki sebuah gambar burung Garuda yang dilingkari 50 bintang serta terdapat tulisan ‘Bank Indonesia’ pada sisi depan, dan terdapat gambar Presiden Soeharto. Uang koin ini juga mengandung emas 23 karat dengan berat 50 gram.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3164049/uang_koin_emas-dZEc_large.jpg
5 Uang Koin Indonesia yang Ternyata Mengandung Emas Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/622/3147511/uang_koin-A0yv_large.jpg
5 Cara Jual dan Tukar Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit, Heboh Dijual Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/320/3119595/koin-3WB9_large.jpg
Uang Koin Kelapa Sawit Rp1.000 Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jual dan Tukarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105597/koin_jagat-9RZK_large.jpg
Perburuan Koin Jagat Akhirnya Dihentikan karena Merusak, Tak Ada Lagi Harta Karun Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105524/koin_jagat-XwoC_large.jpg
5 Fakta Koin Jagat, Ngais-Ngais Tanah hingga Naik Pohon Demi Hadiah Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/320/3102289/uang-zpyD_large.jpg
Laku Rp100 Juta, Bagaimana Cara Jual Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement