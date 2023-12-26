Sederet Uang Koin Indonesia yang Mengandung Emas, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Sejumlah uang koin Indonesia yang beredar dipasaran yang memiliki nominal kecil tersebut diketahui dibuat dari bahan aluminium, nikel, serta kuningan. Akan tetapi Bank Indonesia (BI) pernah mengeluarkan beberapa jenis uang koin Indonesia dengan nominal yang besar serta mengandung emas.

Pada saat itu uang koin Indonesia ini sempat menjadi barang antik dan menjadi incaran bagi para kolektor uang langka. Meskipun dulu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sayangnya peredaran saat ini sudah ditarik oleh pihak BI dan tidak dapat lagi digunakan sebagai alat transaksi. Tapi apabila masyarakat ingin menukarkan uang koin tersebut, ternyata uang ini masih dapat ditukarkan dalam jangka 10 tahun sejak pencabutannya.

Dirangkum oleh Okezone pada, Senin (25/12/2023) berikut sederet uang koin yang ternyata mengandung emas, ini daftarnya.

- Koin Rp300.000 Peringatan Kemerdekaan RI Ke-50

Dalam rangka memperingati kemerdekaan RI ke-50, ternyata dibuatlah uang koin tersebut. Uang koin itu memiliki sebuah gambar burung Garuda yang dilingkari 50 bintang serta terdapat tulisan ‘Bank Indonesia’ pada sisi depan, dan terdapat gambar Presiden Soeharto yang sedang berbicara dengan masyarakat di sisi belakang koin. Uang koin ini mengandung emas 23 karat dengan berat 17 gram.

- Koin Rp850.000 Peringatan Kemerdekaan RI Ke-50

Selain koin Rp300.000 di atas, BI juga mengeluarkan koin senilai Rp850.000 dalam rangka memperingati kemerdekaan RI ke-50. Uang koin tersebut juga sama-sama memiliki sebuah gambar burung Garuda yang dilingkari 50 bintang serta terdapat tulisan ‘Bank Indonesia’ pada sisi depan, dan terdapat gambar Presiden Soeharto. Uang koin ini juga mengandung emas 23 karat dengan berat 50 gram.