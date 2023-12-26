Ekonomi Membaik, Okupansi Penerbangan Nataru Tahun Ini Meningkat

JAKARTA - Periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 mengalami peningkatan produktivitas penerbangan dibanding dengan tahun lalu. Menurut penuturan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, jumlah pergerakan penumpang dan okupansi penumpang turut meningkat.

“Ini menandakan bahwa kinerja sektor aviasi semakin baik, probabilitasnya meningkat. Dilihat juga jumlah kargo yang keluar masuk dari Soekarno-Hatta meningkat,” ungkap Budi saat meninjau pergerakan penumpang dalam rangka angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, dikutip Selasa (26/12/2023).

Menhub mengatakan bahwa pasca pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat kian membaik. Hal ini membuat kinerja dari sektor penerbangan pun ikut membaik.

“Tadi saya lihat banyak anak-anak berlibur. Itu menunjukkan ekonomi masyarakat menjadi semakin baik,” ujar Menhub.

Pada angkutan Nataru tahun ini Bandara Soekarno-Hatta telah melayani lebih kurang 1 juta penumpang, atau naik 18% dari tahun lalu. Hal ini diketahui berdasarkan data dari Angkasa Pura II.