Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi Membaik, Okupansi Penerbangan Nataru Tahun Ini Meningkat

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |04:36 WIB
Ekonomi Membaik, Okupansi Penerbangan Nataru Tahun Ini Meningkat
Jumlah penumpang di Libur Natal mengalami peningkatan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 mengalami peningkatan produktivitas penerbangan dibanding dengan tahun lalu. Menurut penuturan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, jumlah pergerakan penumpang dan okupansi penumpang turut meningkat.

“Ini menandakan bahwa kinerja sektor aviasi semakin baik, probabilitasnya meningkat. Dilihat juga jumlah kargo yang keluar masuk dari Soekarno-Hatta meningkat,” ungkap Budi saat meninjau pergerakan penumpang dalam rangka angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, dikutip Selasa (26/12/2023).

Menhub mengatakan bahwa pasca pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat kian membaik. Hal ini membuat kinerja dari sektor penerbangan pun ikut membaik.

“Tadi saya lihat banyak anak-anak berlibur. Itu menunjukkan ekonomi masyarakat menjadi semakin baik,” ujar Menhub.

Pada angkutan Nataru tahun ini Bandara Soekarno-Hatta telah melayani lebih kurang 1 juta penumpang, atau naik 18% dari tahun lalu. Hal ini diketahui berdasarkan data dari Angkasa Pura II.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160031/harga_tiket_pesawat-7bDo_large.jpg
6 Fakta Harga Tiket Pesawat Bakal Naik, Pajak Karbon Masuk Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159174/avtur_pesawat_terbang-2mpA_large.jpg
Avtur dari Minyak Jelantah Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3146886/pesawat_terbang-ruOU_large.jpg
Siapa Pemilik Maskapai Penerbangan Jetstar Asia yang Resmi Tutup Juli 2025? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/320/3146675/pesawat-UTKi_large.jpg
Ingat! Harga Tiket Pesawat Turun Selama Libur Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146227/diskon_tiket_pesawat-SgOn_large.jpg
Diskon Harga Tiket Pesawat Resmi Berlaku hingga Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3144048/pesawat-m2wB_large.png
Diskon Tiket Pesawat, Kereta dan Kapal Resmi Berlaku Juni-Juli 2025, Ini Ketentuannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement