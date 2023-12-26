Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar: Kita Butuh Bank Khusus Modal UMKM dengan Bunga Rendah

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |21:17 WIB
Ganjar: Kita Butuh Bank Khusus Modal UMKM dengan Bunga Rendah
Ganjar Pranowo bahas permodalan UMKM. (Foto: Timses Ganjar-Mahfud)
A
A
A

JAKARTA - Persoalan akses modal banyak dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Untuk itu, Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo berkomitmen akan mempermudah akses permodalan UMKM dengan cara menunjuk satu bank khusus untuk akses modal dengan bunga rendah.

Hal itu disampaikan capres 2024 yang berpasangan dengan Mahfud Md ini saat berkunjung ke sentra batik Kedung Gudel Sukoharjo, Selasa (26/12/2023). Ganjar mengatakan, banyak pelaku UMKM yang memiliki potensi besar tapi kesulitan mengakses modal.

 BACA JUGA:

"Iya, kalau ke UMKM memang selalu ada keluhan soal pelatihan, peralatan dan akses modal. Tiga hal ini yang sering muncul dan sudah kita serap. Tinggal kebijakan apa yang nanti diberikan," ucapnya.

Memang, lanjut dia, butuh perbankan yang fokus mengurusi UMKM. Saat di Jateng, Ganjar memanfaatkan Bank Jateng sebagai salah satu bank yang fokus mengurusi akses modal UMKM dengan bunga rendah.

 BACA JUGA:

Ganjar membuat beragam skema kredit murah dengan Bank Jateng itu. Seperti Kredit Mitra Jateng 25, Kredit Lapak, Kredit Milenial dan lainnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
