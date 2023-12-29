Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Guru P3K 2024 yang Naik 8%

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |19:35 WIB
Segini Gaji Guru P3K 2024 yang Naik 8%
Gaji Guru P3K 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTAGaji guru P3K 2024 menarik untuk diketahui. Guru P3K adalah guru honorer yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sebagai guru.

PPPK (P3K) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Besaran gaji P3K tergantung dari masing-masing golongan. Selain mendapatkan gaji, Guru P3K juga mendapatkan tunjangan.

Kebutuhan umum tenaga kerja guru dapat dilamar dua jenis pendaftar, yaitu lulusan PPG yang terdaftar dalam kelulusan profesi guru Kemendikbud Ristek dan guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbud Ristek.

Lalu berapa gaji guru P3K di 2024? Dikutip dari Catatan Okezone, berikut penjelasannya, Jumat (29/12/2023).

Halaman:
1 2
