Bukan Gambar Kelapa Sawit, Inilah Uang Koin Logam Termahal Bank Indonesia

Bukan gambar kelapa sawit inilah uang koin logam termahal di Indonesia (Foto: Bank Indonesia)

JAKARTA - Bukan gambar kelapa sawit, inilah uang koin logam termahal Bank Indonesia (BI). Adapun uang tersebut masuk ke dalam uang khusus yang pernah diterbitkan BI. Bahkan beberapa kolektor rela merogoh biaya besar untuk mendapatkannya.

Hal ini dikarenakan desainnya serta buatan dari uang logam yang susah dicari dikarenakan sudah tidak dipakai lagi. Lantas uang berbentuk apa?

Ternyata bukan gambar kelapa sawit, inilah uang koin logam termahal Bank Indonesia, melainkan pecahan Rp850.000. Uang koin tersebut memiliki gambar Presiden Soeharto.

Adapun uang tersebut masuk ke dalam uang khusus yang pernah diterbitkan BI. Uang ini diterbitkan dalam rangka peringatan kemerdekaan RI ke-50 tahun 1995.

Adapun uang koin tersebut berbahan dasar logam emas dengan menggunakan teknik cetak proof. Bahan logam emas itu berkadar 23 karat, dengan berat 50 gram, diameter 35 mm, dan ketebalan 2,78 mm.

Pada bagian muka uang terlihat lambang negara, yakni Burung Garuda. Lalu, ada juga 50 bintang melingkari gambar utama. Kemudian, teks dalam uang itu berbunyi 'BANK INDONESIA' dengan tahun penerbitan 1995. Serta nominal uang Rp850.000.