HOME FINANCE HOT ISSUE

Kejahatan Siber Ancam Industri Keuangan, BSSN: Ada 151,4 Juta Kejadian Selama 2023

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |08:59 WIB
Kejahatan Siber Ancam Industri Keuangan, BSSN: Ada 151,4 Juta Kejadian Selama 2023
Kejahatan siber ancam industri keuangan Indonesia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kejahatan siber mengancam industri keuangan di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menilai sektor keuangan menjadi industri yang rentan terhadap kejahatan siber.

Berdasarkan data sepanjang 2023, ada 151,4 juta kasus terkait dengan anomali trafik internet di Indonesia. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN, Edit Prima menyebut, tren anomali trafik internet Indonesia menunjukkan angka yang fantastis terutama pada 2021 sebanyak 1,6 miliar kejadian.

Namun turun menjadi 976,4 juta kejadian pada 2022. Kemudian menyusut lagi menjadi 151,4 juta kejadian sepanjang tahun ini.

Sektor keuangan menempati urutan ketiga setelah administrasi pemerintahan dan energi, sebagai sektor yang paling banyak mengalami anomali internet.

“Serangan ransomware masih menjadi ancaman di sektor keuangan pada tahun 2023 dan BSSN mencatat dari 160 juta anomali malware, sebanyak 966,533 terindikasi ransomware,” ujarnya dalam acara The Finance Executive Forum: The Future of Digitalization and Cyber Crime Mitigation Towards 2045, Sabtu (30/13/2023).

Sektor keuangan modern saat ini bergantung pada pemanfaatan teknologi dan platform digital. Dampak serta risiko yang ditimbulkan atas ketergantungan tersebut membuka peluang ancaman siber seperti pencurian data, peretasan terhadap sistem, dan pelumpuhan seluruh sistem operasional jasa penyedia layanan keuangan.

