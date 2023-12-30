Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Blusukan ke Pasar, Atikoh Dicurhati soal Harga Pangan oleh Pedagang

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |13:46 WIB
Blusukan ke Pasar, Atikoh Dicurhati soal Harga Pangan oleh Pedagang
Siti Atikoh berdialog dengan pedagang pasar (Foto: MPI)
JAKARTA - Istri capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo Siti Atikoh Supriyanti blusukan ke Pasar Boom Lama, Kuningan, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut Atikoh berdialog dengan beberapa pedagang pasar.

Atikoh yang datang mengenakan kaus putih bergambar Ganjar-Mahfud itu langsung memborong rempeyek di area depan pintu Pasar Boom Lama. Namun, Atikoh tidak lantas membawa pulang rempeyek karena panganan renyah itu dibagikan ke beberapa ibu yang berada di pasar.

Atikoh setelah memborong rempeyek, lalu memasuki area dalam Pasar Boom Lama dan melihat pedagang kue.

Mantan wartawan itu kemudian memborong kue klenyem yang dijual. Dia membagikan panganan yang dimasukkan ke dalam beberapa plastik bagi warga di area pasar.

Selain kue, Atikoh di pasar juga berbelanja cabai, bawang merah, dan kangkung. Namun, ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu juga membagikan barang pembeliannya kepada warga di pasar.

Atikoh mengaku selama di Pasar Boom Lama mendengarkan aspirasi dari pedagang tentang perlunya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Pedagang berharap harga bisa stabil jadi mereka enggak bingung ketika menetapkan harga. Kalau naik turun mereka juga bingung. Kalau yang paling fair untuk semua pihak, pembeli dan penjual adalah harga yang stabil. Itu dimana-mana juga sama," kata dia ditemui di Pasar Boom Lama, Kota Semarang, Sabtu. Dia didampingi oleh Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Halaman:
1 2
