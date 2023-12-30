Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

2023 Jadi Sejarah Industri Kereta RI, Wamen BUMN: Ini Harus Jadi Gaya Hidup

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |15:41 WIB
2023 Jadi Sejarah Industri Kereta RI, Wamen BUMN: Ini Harus Jadi Gaya Hidup
Wamen BUMN ingin kereta api jadi gaya hidup (Foto: Okezone)
JAKARTA - Industri Kereta Api saat ini tengah disorot dan mencetak sejarah baru di Indonesia. Hal itu setelah Kereta Cepat Whoosh dan LRT Jabodebek berhasil beroperasi.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kalau dia ingin kereta api menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia dalam bertransporasi.

"Saya sudah pesan ke Pak Didiek (Dirut KAI) dan Pak Eko (Dirut INKA), memang kan kereta ini harus jadi gaya hidup baru. Jadi bukan bicara kereta sebagai alternatif," katanya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Dia menyebut kalau dulu transportasi kereta api terkesan untuk masyarakat middle low. Tapi saat ini perubahan terjadi. Di mana kereta api menjadi daya tarik untuk masyarakat kelas atas sehingga bisa mendorong perekonomian.

"Terlihat masyarakat sekarang bukan melihat kereta cuman sekadar alternatif. Tapi mereka melihat sebagai gaya hidup baru. Ini harus dibikin supaya orang mau bayar mahal supaya untuk lifestyle, bukan hanya untuk alternatif kereta murah," jelasnya.

Direktur PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo pun menyebutkan minat masyarakat terhadap perkembangan kereta api begitu besar. Hal itu terbukti dari penjualan tiket kereta api yang kian meningkat.

Halaman:
1 2
