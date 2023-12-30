Kenapa Jumlah Pinjaman di Akulaku Menurun?

JAKARTA - Kenapa jumlah pinjaman di Akulaku menurun? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan nasabah saat membutuhkan dana darurat, apalagi Akulaku bisa menjadi salah satu pilihan.

Mempunyai limit yang terbilang cukup besar membuat platform Akulaku banyak diminati masyarakat.Sebelumnya, Anda harus mengajukan limit kredit dan lolos verifikasi terlebih dahulu, setelah itu baru bisa menggunakannya. Namun saat ini, limit pinjaman di Akulaku menurun?

Lantas apa alasan kenapa jumlah pinjaman di Akulaku menurun? Hal ini dikarenakan terlambat membayar tagihan cicilan Akulaku justru membuat skor kredit mengalami penurunan. Sehingga, membuat limit pinjaman dana di Akulaku ikut mengalami penurunan serupa.

Kredit poin menjadi penilaian penting yang dilakukan Akulaku terhadap akum penggunanya. Jadi tak lagi mengherankan jika suatu hari skor kredit menurun drastis.

Sebelumnya, dilansir dari akun resmi Twitter Akulaku, mencapai Rp15.000.000. Lalu jangka pengembalian pinjaman pun terhitung cukup lama yaitu 15 bulan. Selain itu tidak hanya jumlah limit kredit eksklusif yang ditawarkan, tetapi juga tiga voucher sebesar Rp 30.000,00, dan dua Rp 100.000,00.