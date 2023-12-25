Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Pinjaman Online Mempengaruhi Pengajuan Pinjaman di Bank?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |08:19 WIB
Apakah Pinjaman Online Mempengaruhi Pengajuan Pinjaman di Bank?
Ilustrasi pinjaman online di bank (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pinjaman online mempengaruhi pengajuan pinjaman di bank? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi nasabah. Pasalnya, beredar isu bahwa akun seseorang yang sering melakukan pinjol akan terdeteksi sehingga mempengaruhi penerimaan karir dan pinjaman bank.

Lantas apakah pinjaman online mempengaruhi pengajuan pinjaman di bank?Dalam hal ini, BI Checking,yang kini telah diganti dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) mencatat informasi riwayat debitur bank dan lembaga keuangan lainnya.

Jejak rekam kredit seorang pengguna pinjol yang memiliki riwayat buruk akan terdeteksi dan akan mendapatkan penilaian buruk pada SLIK mereka sehingga para debitur tersebut akan dikenakan sanksi yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan akses pinjaman kredit dari bank dan lembaga keuangan.

Alasan tersebut bisa bersumber dari berbagai kemungkinan seperti kelalaian dalam membayar cicilan atau bahkan apabila seorang debitur tidak melunasinya sama sekali.

Meskipun begitu, tidak sedikit pengalaman bagaimana para pengguna aplikasi pinjol atau paylater ini menyepelekan utang mereka karena alasan seperti akses yang instan dan limit yang kecil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192927//purbaya-HmIQ_large.jpg
Purbaya Tarik Rp75 Triliun dari Perbankan, untuk Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/622/3192619//uang-s02V_large.jpg
Hoaks! OJK Tegaskan Tak Ada Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192627//rupiah-A3QY_large.jpg
Sektor Perbankan Paling Banyak Setor Dividen di 2025, Tembus Rp80,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192419//bank-sJKb_large.jpg
Terungkap, Ini Alasan 7 Bank di Indonesia Bangkrut Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192435//uang-UyKe_large.jpg
Kabar Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol, OJK Ungkap Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192357//bank_himbara-1Q80_large.png
Salurkan Dana Tunggu Hunian, Bank Himbara Bakal Datangi Langsung Warga Terdampak Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement