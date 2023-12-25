Apakah Pinjaman Online Mempengaruhi Pengajuan Pinjaman di Bank?

JAKARTA - Apakah pinjaman online mempengaruhi pengajuan pinjaman di bank? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi nasabah. Pasalnya, beredar isu bahwa akun seseorang yang sering melakukan pinjol akan terdeteksi sehingga mempengaruhi penerimaan karir dan pinjaman bank.

Lantas apakah pinjaman online mempengaruhi pengajuan pinjaman di bank?Dalam hal ini, BI Checking,yang kini telah diganti dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) mencatat informasi riwayat debitur bank dan lembaga keuangan lainnya.

Jejak rekam kredit seorang pengguna pinjol yang memiliki riwayat buruk akan terdeteksi dan akan mendapatkan penilaian buruk pada SLIK mereka sehingga para debitur tersebut akan dikenakan sanksi yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan akses pinjaman kredit dari bank dan lembaga keuangan.

Alasan tersebut bisa bersumber dari berbagai kemungkinan seperti kelalaian dalam membayar cicilan atau bahkan apabila seorang debitur tidak melunasinya sama sekali.

Meskipun begitu, tidak sedikit pengalaman bagaimana para pengguna aplikasi pinjol atau paylater ini menyepelekan utang mereka karena alasan seperti akses yang instan dan limit yang kecil.