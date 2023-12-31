Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Sebut APBN 2023 Mampu Jaga Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |03:25 WIB
Sri Mulyani Sebut APBN 2023 Mampu Jaga Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi
Sri Mulyani apresiasi pengelolaan APBN 2023 (Foto: Instagram)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi pengelolaan kas negara yang baik sampai dengan hari ini namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.

Menurutnya, peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. APBN mampu berperan menjadi peredam benturan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, Menkeu menilai, tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola APBN secara lebih optimal.

APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antardaerah.

Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk dapat menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan transfer ke daerah. Hal ini berdampak pada tingkat inflasi yang terjaga dan laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat mencapai kisaran 5%.

