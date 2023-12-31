Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Keuangan RI Rentan Kejahatan Siber, Ini Buktinya

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |04:16 WIB
Industri Keuangan RI Rentan Kejahatan Siber, Ini Buktinya
Kejahatan siber ancam industri keuangan Indonesia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Industri Keuangan Indonesia rentan terhadap kejahatan siber. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang 2023, ada 151,4 juta kasus terkait dengan anomali trafik internet di Indonesia.

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN Edit Prima mengatakan, tren anomali trafik internet Indonesia menunjukkan angka yang fantastis terutama pada 2021 sebanyak 1,6 miliar kejadian.

Adapun sektor keuangan menempati urutan ketiga setelah administrasi pemerintahan dan energi, sebagai sektor yang paling banyak mengalami anomali internet.

“Serangan ransomware masih menjadi ancaman di sektor keuangan pada tahun 2023 dan BSSN mencatat dari 160 juta anomali malware, sebanyak 966,533 terindikasi ransomware,” ujarnya.

