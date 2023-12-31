PLN Pastikan Pasokan Listrik Tanpa Kedip di Tahun Baru 2024

JAKARTA - PLN memastikan pasokan listrik aman di tahun baru 2024. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya terus menyiagakan seluruh sistem ketenagalistrikan selama masa siaga Natal dan tahun baru 2024 mulai dari sisi pasokan energi primer, pembangkit, jaringan transmisi, distribusi hingga pelayanan pelanggan.

"Kami telah siapkan sebaik-baiknya dengan memastikan sistem kelistrikan selalu andal. Petugas kami terus menjaga keandalan listrik agar masyarakat dapat berkumpul dengan keluarga di perayaan Natal dan tahun baru dengan nyaman," ucap Darmawan.

Dia mencatat, selama masa siaga, PLN menyiagakan lebih dari 18 ribu pegawai dan lebih dari 63 ribu personel lapangan yang bersiaga 24 jam menjaga keandalan listrik di 1.853 posko yang tersebar di seluruh Indonesia.

"PLN telah memajukan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan sebelum masa siaga Nataru, oleh karena itu dipastikan saat masa siaga Nataru tidak ada pemeliharaan, sehingga pasokan listrik insya Allah akan terus andal," bebernya.

Darmawan mengatakan menyambut malam tahun baru 2024 kelistrikan nasional diprediksi dalam kondisi aman, dengan beban puncak sebesar 35,9 Gigawatt (GW) dan daya mampu pasok sebesar 50,3 GW, sehingga cadangan daya dalam kondisi cukup.

Selain mengamankan pasokan listrik di seluruh Indonesia pada masa Nataru Natal mulai dari 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 mendatang, PLN juga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung bagi pengguna electric vehicle dengan menyediakan Stasiun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).