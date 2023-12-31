Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN Pastikan Pasokan Listrik Tanpa Kedip di Tahun Baru 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |05:38 WIB
PLN Pastikan Pasokan Listrik Tanpa Kedip di Tahun Baru 2024
PLN pastikan pasokan listrik aman (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PLN memastikan pasokan listrik aman di tahun baru 2024. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya terus menyiagakan seluruh sistem ketenagalistrikan selama masa siaga Natal dan tahun baru 2024 mulai dari sisi pasokan energi primer, pembangkit, jaringan transmisi, distribusi hingga pelayanan pelanggan.

"Kami telah siapkan sebaik-baiknya dengan memastikan sistem kelistrikan selalu andal. Petugas kami terus menjaga keandalan listrik agar masyarakat dapat berkumpul dengan keluarga di perayaan Natal dan tahun baru dengan nyaman," ucap Darmawan.

Dia mencatat, selama masa siaga, PLN menyiagakan lebih dari 18 ribu pegawai dan lebih dari 63 ribu personel lapangan yang bersiaga 24 jam menjaga keandalan listrik di 1.853 posko yang tersebar di seluruh Indonesia.

"PLN telah memajukan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan sebelum masa siaga Nataru, oleh karena itu dipastikan saat masa siaga Nataru tidak ada pemeliharaan, sehingga pasokan listrik insya Allah akan terus andal," bebernya.

Darmawan mengatakan menyambut malam tahun baru 2024 kelistrikan nasional diprediksi dalam kondisi aman, dengan beban puncak sebesar 35,9 Gigawatt (GW) dan daya mampu pasok sebesar 50,3 GW, sehingga cadangan daya dalam kondisi cukup.

Selain mengamankan pasokan listrik di seluruh Indonesia pada masa Nataru Natal mulai dari 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 mendatang, PLN juga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung bagi pengguna electric vehicle dengan menyediakan Stasiun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174495/token_listrik-1oR4_large.jpg
Apakah Tarif Token Listrik Jauh Lebih Boros Dibanding Meteran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174243/pembangkit_listrik-Ml7o_large.jpg
Pemda dan Investor Didorong Kebut Proyek Sampah Jadi Energi Listrik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173931/listrik_pln-aZPH_large.jpeg
Ini Rincian Tarif Listrik PLN Terbaru Oktober 2025, Apakah Naik atau Turun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173382/tarif_listrik-tmbV_large.jpg
Tarif Listrik PLN per kWh yang Berlaku 1 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172477/listrik_pln-wZAp_large.jpeg
3 Fakta Tarif Listrik Tidak Naik hingga Akhir 2025 demi Jaga Daya Beli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172394/listrik_pln-4BrU_large.jpeg
Tidak Naik, Ini Tarif Listrik PLN Oktober-Desember 2025 untuk Semua Golongan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement