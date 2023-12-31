KRL Jabodetabek Beroperasi 24 Jam Sambut Malam Tahun Baru 2024

KRL Beroperasi 24 Jam di Malam Tahun Baru. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menyambut malam Tahun Baru 2024, transportasi publik Kereta Rel Listrik (KRL) bakal melakukan penambahan jam operasi.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo mengatakan kalau KRL akan beroperasi 24 jam.

BACA JUGA:

"KRL kita akan sampai 24 jam akan ada penambahan karena kita paham situasi malam Tahun Baru ya," katanya saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 30, Desember 2023.

Adapun bila mengutip dari akun @commuterline, Minggu (31/12/2023), PT KCI menambah sebanyak 24 perjalanan di wilayah Jabodetabek, lintas Bogor, Bekasi, Rangkasbitung, Tanjung Priok, dan Tangerang.

BACA JUGA:

"Antisipasi meriahnya malam pergantian tahun, KAI Commuter menyiapkan 24 perjalanan tambahan," tulis akun tersebut.