Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KRL Jabodetabek Beroperasi 24 Jam Sambut Malam Tahun Baru 2024

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |07:24 WIB
KRL Jabodetabek Beroperasi 24 Jam Sambut Malam Tahun Baru 2024
KRL Beroperasi 24 Jam di Malam Tahun Baru. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menyambut malam Tahun Baru 2024, transportasi publik Kereta Rel Listrik (KRL) bakal melakukan penambahan jam operasi.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo mengatakan kalau KRL akan beroperasi 24 jam.

 BACA JUGA:

"KRL kita akan sampai 24 jam akan ada penambahan karena kita paham situasi malam Tahun Baru ya," katanya saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 30, Desember 2023.

Adapun bila mengutip dari akun @commuterline, Minggu (31/12/2023), PT KCI menambah sebanyak 24 perjalanan di wilayah Jabodetabek, lintas Bogor, Bekasi, Rangkasbitung, Tanjung Priok, dan Tangerang.

 BACA JUGA:

"Antisipasi meriahnya malam pergantian tahun, KAI Commuter menyiapkan 24 perjalanan tambahan," tulis akun tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173221/stasiun_krl_karet-oj9w_large.jpg
Stasiun KRL Karet dan BNI City Bakal Digabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154817/krl-4fg6_large.jpg
KAI Berhasil Tangkap Pelaku Pelemparan Batu ke KRL, Terancam 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154816/krl_bsd-IFMR_large.jpg
Stasiun KRL di BSD Bakal Beroperasi pada Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/320/3135805/krl-qbGU_large.jpg
KRL Diperpanjang ke Stasiun Merak, Kereta Baru Didatangkan Rp3,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134864/krl-J4m6_large.jpg
Jalur KRL Bakal Diperpanjang Sampai ke Merak Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090169/erick-thohir-dan-maruarar-sirait-naik-krl-sambil-cek-aset-bumn-PdEldSITk3.jpg
Erick Thohir dan Maruarar Sirait Naik KRL Sambil Cek Aset BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement