7 Juta NIB Baru Diterbitkan pada 2023

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |10:01 WIB
7 Juta NIB Baru Diterbitkan pada 2023
7 Juta NIB Baru Telah Diterbirkan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah terbitkan 7.146.105 Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada 2023.

Komposisi NIB yang terbit terdiri dari usaha mikro sebanyak 6.887.479, disusul usaha kecil 187.402 NIB, lalu 23.350 NIB usaha menengah, dan 47.874 usaha besar.

Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaku usaha yang telah melakukan pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko. Sistem ini merupakan implementasi UU Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan berusaha.

"Pengurusan NIB yang sepenuhnya online ini tidak bisa berjalan tanpa kesediaan dan pemahaman para pelaku usaha. Kami juga mendapat banyak masukan dari pelaku usaha untuk penyempurnaan sistem OSS agar semakin user friendly,” ujar Tina dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/12/2023).

