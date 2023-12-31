JAKARTA - Dalam rangka menyambut malam Tahun Baru 2024, LRT Jabodebek memberlakukan jadwal khusus.
Sebelumnya Manajer Humas LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan perkiraan jumlah pengguna LRT akhir Tahun 2023 bisa mencapai 50.000 orang.
Mahendro mengimbau kepada para pengguna LRT Jabodebek untuk tidak membawa barang atau benda yang mudah terbakar pada malam pergantian Tahun Baru.
Melansir akun instagram @lrt_jabodebek Minggu (31/12/2023) berikut jadwal LRT pada Malam Tahun Baru 2024:
Rute Dukuh Atas-Jatimulya
1. 05.59 WIB
2. 06.29 WIB
3. 06.59 WIB
4. 07.29 WIB
5. 07.59 WIB
6. 08.29 WIB
7. 08.59 WIB
8. 09.29 WIB
9. 09.59 WIB
10. 10.14 WIB
11. 10.29 WIB
12. 10.44 WIB
13. 10.59 WIB
14. 11.14 WIB
15. 11.29 WIB
16. 11.44 WIB
17. 11.59 WIB
18. 12.14 WIB
19. 12.29 WIB
20. 12.44 WIB
21. 12.59 WIB
22. 13.14 WIB
23. 13.29 WIB
24. 13.44 WIB
25. 13.59 WIB
26. 14.14 WIB
27. 14.29 WIB
28. 14.44 WIB
29. 14.59 WIB
30. 15.14 WIB
31. 15.29 WIB
32. 15.44 WIB
33. 15.59 WIB
34. 16.14 WIB
35. 16.29 WIB
36. 16.44 WIB
37. 16.59 WIB
38. 17.14 WIB
39. 17.29 WIB
40. 17.44 WIB
41. 17.59 WIB
42. 18.14 WIB
43. 18.29 WIB
44. 18.44 WIB
45. 18.59 WIB
46. 19.14 WIB
47. 19.29 WIB
48. 19.44 WIB
49. 20.14 WIB
50. 20.44 WIB
51. 21.14 WIB
52. 21.44 WIB
53. 22.14 WIB
54. 22.44 WIB
55. 23.14 WIB
56. 23.44 WIB
57. 00.14 WIB
58. 00.44 WIB