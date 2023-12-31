Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Jadwal LRT Jabodebek pada Malam Tahun Baru 2024

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |14:54 WIB
Ini Jadwal LRT Jabodebek pada Malam Tahun Baru 2024
LRT Jabodebek pada Malam Tahun Baru. (Foto: KAI)
JAKARTA - Dalam rangka menyambut malam Tahun Baru 2024, LRT Jabodebek memberlakukan jadwal khusus.

Sebelumnya Manajer Humas LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan perkiraan jumlah pengguna LRT akhir Tahun 2023 bisa mencapai 50.000 orang.

 BACA JUGA:

Mahendro mengimbau kepada para pengguna LRT Jabodebek untuk tidak membawa barang atau benda yang mudah terbakar pada malam pergantian Tahun Baru.

Melansir akun instagram @lrt_jabodebek Minggu (31/12/2023) berikut jadwal LRT pada Malam Tahun Baru 2024:

Rute Dukuh Atas-Jatimulya

1. 05.59 WIB

2. 06.29 WIB

3. 06.59 WIB

4. 07.29 WIB

5. 07.59 WIB

6. 08.29 WIB

7. 08.59 WIB

8. 09.29 WIB

9. 09.59 WIB

10. 10.14 WIB

11. 10.29 WIB

12. 10.44 WIB

13. 10.59 WIB

14. 11.14 WIB

15. 11.29 WIB

16. 11.44 WIB

17. 11.59 WIB

18. 12.14 WIB

19. 12.29 WIB

20. 12.44 WIB

21. 12.59 WIB

22. 13.14 WIB

23. 13.29 WIB

24. 13.44 WIB

25. 13.59 WIB

26. 14.14 WIB

27. 14.29 WIB

28. 14.44 WIB

29. 14.59 WIB

30. 15.14 WIB

31. 15.29 WIB

32. 15.44 WIB

33. 15.59 WIB

34. 16.14 WIB

35. 16.29 WIB

36. 16.44 WIB

37. 16.59 WIB

38. 17.14 WIB

39. 17.29 WIB

40. 17.44 WIB

41. 17.59 WIB

42. 18.14 WIB

43. 18.29 WIB

44. 18.44 WIB

45. 18.59 WIB

46. 19.14 WIB

47. 19.29 WIB

48. 19.44 WIB

49. 20.14 WIB

50. 20.44 WIB

51. 21.14 WIB

52. 21.44 WIB

53. 22.14 WIB

54. 22.44 WIB

55. 23.14 WIB

56. 23.44 WIB

57. 00.14 WIB

58. 00.44 WIB

