HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Pranowo Siapkan Rp4 Triliun untuk Insentif Guru Agama Indonesia

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |17:14 WIB
Ganjar Pranowo Siapkan Rp4 Triliun untuk Insentif Guru Agama Indonesia
Program Ganjar Pranowo bakal beri insentif Rp4 triliun untuk guru ngaji. (Foto: Timses Ganjar-Mahfud)
A
A
A

 

PURWOREJO - Kepedulian Ganjar Pranowo terhadap guru ngaji dan keagamaan non-formal lainnya bukan sekadar janji belaka. Capres nomor urut 3 itu menyiapkan anggaran Rp4 triliun untuk insentif guru keagamaan di seluruh Indonesia.

"Kita sudah melaunching waktu Pak Mahfud di Sabang itu, untuk guru agama dan guru ngaji dapat insentif. Kalau kemarin istilahnya guru ngaji dapat gaji," ujar Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi di Pondok Pesantren An Nawawi Berjan, Purworejo, Minggu (31/12/2023).

Program yang disampaikan Ganjar itu disambut antusias para ulama dan pengasuh pondok pesantren.

Politikus berambut putih itu mengaku tidak kesulitan untuk menjalankan program tersebut. Sebab, ia telah menginisiasi program serupa saat menjabat Gubernur Jawa Tengah.

"Waktu itu saya bersama Gus Yasin (Wakil Gubernur Jateng saat Ganjar menjabat periode kedua, red), praktik ini pernah kita lakukan di Jawa Tengah," terang Ganjar.

