Sri Mulyani Baca Puisi The Year di Hari Terakhir Kerja Kemenkeu 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani bacakan puisi di akhir 2023. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membacakan puisi dalam rangka menutup tahun 2023.

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Sri membacakan puisi karya Ella Wheeler Wilcox berjudul The Year.

Pembacaan puisi tersebut bertujuan sebagai rasa terima kasih kepada para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan atas kinerja selama ini.

"Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi luar biasa anda semua, keluarga besar @kemenkeuri yang begitu saya cintai," ucapnya pada caption, Minggu (31/12/2023).

"Selamat rehat dan menyambut sukacita pergantian tahun bersama yang terkasih," lanjut Sri.