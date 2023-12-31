Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Baca Puisi The Year di Hari Terakhir Kerja Kemenkeu 2023

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |17:42 WIB
Sri Mulyani Baca Puisi The Year di Hari Terakhir Kerja Kemenkeu 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani bacakan puisi di akhir 2023. (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membacakan puisi dalam rangka menutup tahun 2023.

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Sri membacakan puisi karya Ella Wheeler Wilcox berjudul The Year.

 BACA JUGA:

Pembacaan puisi tersebut bertujuan sebagai rasa terima kasih kepada para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan atas kinerja selama ini.

"Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi luar biasa anda semua, keluarga besar @kemenkeuri yang begitu saya cintai," ucapnya pada caption, Minggu (31/12/2023).

 BACA JUGA:

"Selamat rehat dan menyambut sukacita pergantian tahun bersama yang terkasih," lanjut Sri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement