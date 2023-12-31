5 Fakta Groundbreaking Proyek IKN Tahap 4, Investasi Capai Rp41,4 Triliun

JAKARTA - Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) terus digencarkan. Kini peletakan batu pertama atau groundbreaking IKN telah memasuki tahap 4.

Ada sejumlah proyek yang sudah mulai dibangun setelah groundbreaking dilakukan oleh Presiden Jokowi. Antara lain, pembangunan rumah sakit hingga Polres IKN.

Berikut fakta groundbreaking proyek IKN tahap 4 yang dirangkum Okezone, Minggu (31/12/2023).

1. Groundbreaking Berasal dari PMDN

Menurut Direktur Transformasi Hijau Otorita IKN Agus Gunawan, Presiden Joko Widodo sudah melakukan groundbreaking pembangunan IKN sebanyak 3 kali. Groundbreaking tersebut berasal dari PMDN.

2. Dilakukan Pertengahan Januari 2024

Agus Gunakan menjelaskan bahwa grounbreaking tahap 4 direncanakan akan dimulai pada pertengahan Januari 2024.

"Nanti rencananya di bulan Januari 2024 nanti ground breaking yang ke-4. Pertengahan bulan Januari," ungkap Agus dalam siaran Market Review di IDX Channel, ditulis Minggu (31/12/2023).

3. Padukan Tiga Konsep Pembangunan Kota

Berdasarkan penjelasan Direktur Transformasi Hijau Otorita IKN, pengembangan kawasan IKN akan menggunakan tiga konsep pembangunan perkotaan yaitu forest city, spoon city dan smart city sebagai prinsip dasar.

"Pembangunan di IKN tentu saja mengikuti rencana induk sebagaimana di dalam Perpres 63 Tahun 2022, di mana, prinsip dasar pengembangan kawasan di Ibukota Nusantara ini memadukan tiga konsep pembangunan perkotaan" jelasnya.