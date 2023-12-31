Apakah Uang Brazil 5000 Masih Berlaku dan Bernilai Jual Tinggi?

JAKARTA - Apakah uang Brazil 5000 masih berlaku dan bernilai jual tinggi? Simak ulasan lengkapnya pada artikel okezone berikut ini.

Seiring berkembangnya zaman, hobi masyarakat dunia semakin beraneka ragam. Salah satunya adalah numismatik, yakni hobi untuk mengumpulkan uang-uang kuno atau uang yang sudah tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Salah satu pecahan uang yang paling diburu oleh para penggiat numismatik adalah uang Brazil 5000.

Perlu diketahui, uang Brazil 5000 merupakan pecahan uang yang diproduksi oleh Banco Central do Brasil atau bank sentral Brazil pada tahun 1986 hingga 1989. Meski begitu, uang ini berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada kurun waktu tahun 1985 hingga 1984.

Lantas apakah uang Brazil 5000 masih berlaku dan bernilai jual tinggi? Pada masa itu, angka ini terbilang sangat besar di Brazil. Karena usianya yang sudah tua inilah yang membuat uang Brazil 5000 sudah ditarik dari peredaran dan tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Brazil.

Namun meski sudah tidak berlaku, uang ini sangat diminati oleh peminat uang kuno. Hal ini karena uang ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting yang terjadi di negeri Samba. Uang ini juga dibuat dengan bentuk dan bahan yang berbeda dengan uang yang berlaku saat ini.

Selain itu, dalam segi desain, uang Brazil 5000 juga menampilkan desain yang sangat unik. Terukir di dalamnya tokoh-tokoh bersejarah Brazil dengan nuansa estetika tinggi yang membuat siapapun ingin memilikinya.