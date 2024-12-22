5 Mata Uang Tertinggi di Dunia 2024

JAKARTA - 5 mata uang tertinggi di dunia 2024. Setiap negara memiliki mata uang dengan nilai tukar yang dapat berubah-ubah.

Nilai tukar ini sering mencerminkan kondisi ekonomi negara tersebut. Faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, kebijakan moneter, dan stabilitas politik dapat mempengaruhi mata uang suatu negara.

Saat ini, dolar AS sering dianggap sebagai mata uang utama dalam transaksi internasional dan dominan di pasar global. Namun ternyata dolar AS bukanlah mata uang dengan nilai tertinggi di dunia.

Pada tahun 2024, mata uang dengan nilai tertinggi di dunia masih didominasi oleh negara-negara di Timur Tengah yang memiliki stabilitas ekonomi dan cadangan minyak yang besar.

Berikut ini daftar 5 mata uang tertinggi di dunia 2024 yang dirangkum Okezone, Selasa (17/12/2024):

1. Kuwaiti Dinar (KWD)

Dinar Kuwait adalah mata uang dengan nilai tertinggi saat ini. Salah satu faktor utama yang membuat dinar memiliki nilai tinggi adalah kestabilan ekonomi Kuwait yang didorong oleh cadangan minyak yang melimpah. Sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, pendapatan Kuwait sangat bergantung pada ekspor minyak, yang berperan dalam mempertahankan kekuatan mata uangnya.

Nilai 1 KWD = Rp52.681,60.

2. Bahraini Dinar (BHD)

Dinar Bahrain, yang terikat pada dolar Amerika sejak 1965, adalah salah satu mata uang paling berharga di dunia. Meskipun skala ekonominya lebih kecil, Bahrain memiliki cadangan minyak yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, serta kebijakan ekonomi yang stabil, yang menjadikan Dinar Bahrain memiliki nilai tukar yang tinggi di pasar global.

Nilai 1 BHD = Rp42.985,60.

3. Omani Rial (OMR)

Omani Rial (OMR) adalah mata uang resmi Oman yang dimulai pada tahun 1970, menggantikan Indian Rupee (INR) yang digunakan hingga tahun 1940. Dengan sistem ekonomi yang kuat dan sektor minyak serta gas yang signifikan, ditambah kebijakan fiskal yang hati-hati dan diversifikasi ekonomi , Nilai Rial tetap tinggi di pasar global.

Nilai 1 OMR = Rp42.177,60.