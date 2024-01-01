Proyeksi IHSG di Awal 2024, Banyak Sentimen Jadi Pertimbangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyentuh level tertingginya saat menutup tahun 2023. Indeks bergerak menembus 7.313 yang kemudian ditutup melemah dan diproyeksi masih akan terus menguat.

Head of Research at NH Korindo Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengatakan, proyeksi IHSG untuk menembus 7.200 sudah tercapai.

"Sebelumnya kita anggap tahun ini sudah cukup ditutup dengan baik, untuk kedepannya di tahun 2024, menurut kami masih banyak pertimbangan, karena tahun politik dimulai," kata Liza dalam Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023, Jumat (29/12/2023).

Menurut Liza, jika sudah ditentukan presidennya siapa, masih ada jeda waktu sekitar 10 bulan sebelum tongkat kepemimpinan benar-benar diserahkan dan pertimbangan proyeksi baru terwujud.

"Again, saya being konservatif juga dan juga melihat apakah langkah dovish The Fed ini diterapkan sesuai perkiraan kita saat ini, mungkin kalau tahun depan kita tambah sekitar 5% lagi karena di satu sisi lebih bullish dari tahun ini," ungkapnya.

Liza menambahkan, menurut perkiraan para analis, kalau pemilu ini bisa satu putaran ini akan jauh lebih bullish untuk market.