Tips Hindari Antrean Puncak Arus Balik Bagi Pengguna Kapal

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberikan tips supaya masyarakat dapat menghindari antrean puncak arus balik.

Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dengan kapal ferry, agar mengatur waktu perjalanan kembali, dan memastikan telah membeli tiket secara mandiri via aplikasi khususnya di lintasan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.

"Pergerakan masyarakat di kedua lintasan tersibuk tersebut cukup tinggi, di mana masyarakat banyak yang memanfaatkan momen Libur Natal dan libur anak sekolah untuk melakukan perjalanan darat menuju destinasi wisata ataupun ke kampung halaman," tutur Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, Senin (1/1/2023).

Selain itu, Shelvy mengimbau kepada masyarakat yang berlibur dengan kapal ferry agar tetap menjaga stamina kesehatan tubuh dan kendaraan, serta tetap mewaspadai potensi cuaca buruk, untuk memastikan agar perjalanan tetap berjalan lancar, aman, tertib dan selamat sampai di tujuan.

Diperkirakan, puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru dimulai pada hari ini dan Selasa (2/1/2023), baik di lintas penyeberangan utama Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.

"Secara umum, penyeberangan Merak - Bakauheni dan juga Ketapang-Gilimanuk pada saat arus berangkat kemarin berjalan lancar. Kami meyakini pelayanan arus balik juga relatif lancar dan aman," katanya menjelaskan.

Adapun trafik penumpang dan kendaraan dalam pelaksanaan perjalanan penyeberangan periode Natal dan Tahun Baru khususnya di Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk masih jauh di bawah kapasitas terpasang baik di pelabuhan maupun kapal, sehingga tidak ada masalah.

"Kami telah mengantisipasi lonjakan antrian pada periode arus balik libur Tahun Baru yang akan terdistribusi hingga akhir pekan depan, khususnya di lintas tersibuk Merak - Bakauheni dan Ketapang - Gilimanuk. Saat ini, trafik arus balik cenderung sepi namun mengalir lancar. Masyarakat masih menikmati libur jelang pergantian tahun, dan diperkirakan arus balik akan dimulai besok menyusul jadwal masuk kembali anak sekolah pada Rabu (3/1/2023).

ASDP juga memastikan kapasitas yang terpasang baik pelabuhan dan kapal telah siap. Diperkirakan, layanan Nataru yang tersebar di 10 lintasan pada 12 Cabang terpantau nasional, ASDP melayani lebih dari 3 juta orang dan 700 ribu unit kendaraan.

Adapun kesiapan alat produksi, pada 10 lintasan di 12 cabang dengan rincian dermaga siap operasi sebanyak 55 unit dan kapal siap operasi sebanyak 61 unit kapal termasuk kapal Jembatan Nusantara.