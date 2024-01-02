IHSG Hari Ini Melesat ke Level 7.323 di Perdagangan Perdana 2024

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini melesat 50,79 poin atau 0,70% ke level 7.323,58.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (2/1/2024), terdapat 320 saham menguat, 240 saham melemah dan 212 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp6,7 triliun dari 13,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,11% ke 969, indeks JII menguat 0,32% ke 537, indeks IDX30 melemah 0,15% ke 494 dan indeks MNC36 melemah 0,2% ke 363.

Untuk indeks sektoral yang menguat yakni energi 0,57%, barang baku 0,59%, industri 0,1%, non siklikal 0,06%, siklikal 0,14%, infrastruktur 0,07%, transportasi 2,49%. Sedangkan yang melemah ada kesehatan 0,62%, keuangan 0,43%, properti 0,68%, teknologi 0,32%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) naik 34,41% ke Rp125, PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) naik 32,53% ke Rp110 dan saham PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) naik 17,91% ke Rp79.