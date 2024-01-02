4 BUMN Bakal Dibubarkan Tahun Ini

JAKARTA - Rencana pembubaran beberapa BUMN akan dilakukan pada 2024. Hal ini dikarenakan adanya evaluasi yang harus dipertimbangkan pemerintah mengenai BUMN tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang mengatakan, pembubaran tersebut akan terjadi pada 3-4 BUMN.

"Rencana akan tutup 3-4 BUMN lagi. Melihat kondisi perusahaan, bisnisnya, kalau memang tak mampu bersaing ya dibubarkan," kata Tiko, ditulis Senin (1/1/2024).

Tiko juga menyampaikan bahwa pihaknya memiliki rencana untuk jumlah yang ada sebanyak 40 BUMN dan 12 klasterisasi.

Selain itu, Tiko menjelaskan alasan pembubaran 7 BUMN dalam rangka transformasi agar lebih efisien. Hal ini diharapkan memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional. Beberapa upaya yang dilakukan dalam melalui holdingisasi, merger, hingga pembubaran BUMN yang bermasalah.

"Saat ini BUMN yang masuk di bawah kami ada 45 BUMN, di mana target akhir nanti kita hanya mengelolanya di bawah 40 BUMN, di mana kita klasterin menjadi 12 klaster, ini akhir dari transformasi bentuk pengelolaan BUMN menjadi 12 klaster, dan juga BUMN yang menurun dari 114, menjadi di bawah 40," ujar Tiko.

Menurut Tiko, meskipun BUMN ini berbentuk Persero, tapi di satu sisi juga merupakan PT. Maka proses pembubarannya pun merujuk pada UU Kepailitan.