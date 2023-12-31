Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Karya Bakal Diintegrasikan Jadi 7 Perusahaan Besar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |16:02 WIB
BUMN Karya Bakal Diintegrasikan Jadi 7 Perusahaan Besar
BUMN Karya bakal diintegrasikan jadi 7 perusahaan besar. (Foto: BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo tengah menyelesaikan proses untuk pengintegrasian beberapa BUMN Karya sebagai bentuk efisiensi pengeluaran negara.

Dia menjelaskan nantinya hanya ada 7 perusahaan BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur sebelumnya 9 perusahaan. Pengintegrasian tersebut menimbang beberapa kondisi perusahaan, misalnya mengukur kesehatan keuangan perusahaan, kontribusinya terhadap perekonomian nasional, dan menimbang model bisnis yang sustainable kedepannya

 BACA JUGA:

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengungkapkan dari 9 BUMN Karya yang hati ini beroperasi, 2 di antaranya sedang dalam tahap restrukturisasi sebelum diintegrasikan dengan perusahaan BUMN dengan model bisnis yang sama.

"Oleh karena itu penyehatan karya ini ada dua, pertama restrukturisasi, kita sudah melakukan restrukturisasi terhadap Waskita dan Wika, sekarang proses MRA di perbankan itu sudah hampir bisa dicapai," ujar Tiko dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 29 Desember 2023.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Tiko menjelaskan dalam jangka menengah, kedua perusahaan tersebut akan diintegrasikan dengan BUMN Karya lainnya. Sehingga jumlah BUMN Karya hanya menjadi 7 perusahaan besar.

Halaman:
1 2
