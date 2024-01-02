Uang Koin Langka Rp25 Punya Nilai Jual Tinggi, Cek Spesifikasinya

JAKARTA – Segini harga uang koin langka Rp25 tahun 1996 jika dijual. Dalam pecahan Rp25 ternyata sudah ditarik oleh Bank Indonesia sehingga tidak lagi menjadi alat transaksi pembayaran sah.

Beberapa kolektor namun masih tetap mengumpulkan uang koin langka Rp25 tahun 1996. Biasanya dijadikan untuk koleksi ataupun pajangan dalam rumah. Lantas berapa harganya?

Harga uang koin langka Rp25 tahun 1996 jika dijual harganya berbeda di toko online. Untuk Tokopedia seharga Rp1000 hingga Rp100 ribu hanya dalam satu keping. Di Shopee, dijual seharga Rp5000 hingga Rp50.000.

Sedangkan di Bukalapak mencapai Rp1 juta jika membeli Borongan untuk uang koin langka.

Koin kuno adalah uang berbentuk koin yang diterbitkan sejak puluhan hingga ratusan silam. Koin kuno sering dicari oleh kolektor karena sudah langka dan harganya mahal. Bahkan harga koin kuno diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Tahun Emisi 1971 dapat ditukarkan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penarikan uang oleh BI dilakukan untuk menjaga kualitas uang rupiah yang beredar dalam Masyarakat.