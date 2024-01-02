Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Jenis-Jenis Profesi yang Paling Rawan Selingkuh

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |21:01 WIB
Ini Jenis-Jenis Profesi yang Paling Rawan Selingkuh
Ini jenis profesi yang rawan selingkuh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini jenis-jenis profesi yang paling rawan selingkuh. Di Indonesia banyak kasus perselingkuhan yang menyebabkan rumah tangga hancur berantakan.

Perselingkuhan bisa dilakukan oleh siapa saja, dan di mana saja. Namun, hal tersebut sering terjadi dalam dunia kerja.

Sebagai salah satu contoh, dikutip dari akun instagram @iranndha, Selasa (2/1/2024), seorang Selebgram dan Tiktoker yang membeberkan bukti chat perselingkuhan suaminya bernama Elmer yang berprofesi sebagai pilot dengan Pramugari bernama Bella.

Kejadian tersebut ramai diperbincangkan dalam media sosial setelah Ira mengunggah bukti chat perselingkuhan suaminya tersebut. Menurut Ira, hal itu dinilai tidak pantas dan merugikan dirinya serta banyak pihak. Diketahui, suami Ira tersebut berselingkuh melalui aplikasi Discord.

Melansir laman Newsweek, menurut data yang didapatkan dari survei kepada 3.800 orang di Inggris, maka 85% mengatakan kasus perselingkuhan bermula dari lingkungan tempat kerja. Bahkan satu dari lima karyawan mengaku tidak setia dengan teman kantornya.

Ini jenis-jenis Profesi yang paling rawan selingkuh

1. Sales

Di deretan teratas tempat kerja yang paling memungkinkan untuk melakukan perselingkuhan adalah sales dengan 14,5% dari semua pekerjaan. Bidang inilah yang mengaku paling banyak melakukan perselingkuhan.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
