Caleg Perindo Ungkap Tantangan Anak Muda saat Ini

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 5 Partai Perindo, Novi Nurwanto menyatakan salah satu tantangan bagi anak mudah khususnya Generasi Z (Gen Z) adalah melawan rasa malas.

Sebab menurutnya, Gen Z punya kesempatan dan peluang yang lebih besar dari aspek pengembangan ekonomi mikro dan kreatif ketimbang generasi sebelumnya. Hal itu menurut Novi, karena GenZ punya akses dan pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan teknologi.

"Tantangan mungkin anak muda sekarang lawan kemalasan, dan harus ada motivasi berkembang untuk masa depan, jadi impian mereka harus bisa terwujud, dari hasil motovasi bisa melawan kemalasan," ujar Novi dalam acara Podcast Aksi Nyata Perindo, Kamis (28/12/2023).

Novi menjelaskan, di Dapilnya sendiri, Provinisi Banten ada cukup banyak potensi ekonomi kreatif yang saat ini bisa dikembangkan lebih jauh lewat pemanfaatan teknologi dan peran generasi muda. Namun sayangnya, hal itu masih memerlukan pendampingan dan pelatihan yang intensif diberikan kepada Pemerintah.

"Dukungan Pemerintah di sektor ekonomi kreatif harus ada perhatian khusus kepada anak muda, seperti harus ada program pelatihan, saya melihat sudah ada, tetapi harus diluaskan lagi informasinya," lanjutnya.