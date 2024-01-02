Caleg Perindo Bakal Bangun Sektor Ekonomi Kreatif Bersama Anak Muda

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 5 Partai Perindo, Novi Nurwanto menyatakan Provinsi Banten menyimpan potensi ekonomi kreatif yang cukup potensial untuk digarap bersama generasi muda.

Dia menilai saat ini, ekonomi kreatif saat belum dikembangkan secara optimal karena masih minimnya inkubator bisnis seharusnya bisa menjadi pemandu anak muda atau generasi Z (GenZ) membuka lapangan usaha sendiri.

"Saya pertama waktu itu turun ke masyarakat ke pedagang kecil di Rajeg, Kosambi, dan lainnya, mereka itu berdagang, cuma yang dikeluhkan roda perputaran uang seperti permodalan, sampai dia pinjam ke bank keliling, sampai dia menangis, tidak ada modal, itu menjadi titik perhatian saya," ujar Novi dalam acara Podcast Aksi Nyata Perindo, Kamis (28/12/2023).

Menurutnya, pinjaman kepada bank keliling punya risiko pengembalian yang lebih besar karena penetapan bunga yang kadang tidak mengikuti kebijakan moneter. Namun pinjaman kepada bank keliling disatu sisi menjadi alternatif pembiayaan lantaran minimnya literasi bagi para pedagang kecil.

Novi menjelaskan pelatihan dan sosialisasi menjadi satu satunya kunci bagi para pelaku usaha untuk lebih mudah mengakses permodalan ke perbankan. Paling tidak, para UMKM kecil ini mengetahui program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk memberdayakan UMKM lokal.