Segini Gaji Co Pilot Maskapai Citilink

JAKARTA - Segini gaji CO pilot maskapai Citilink menarik untuk diketahui. Pasalnya, isu pilot dan pramugari maskapai Citilink selingkuh ramai diperbincangkan.

Masyarakat pun penasaran berapa besaran gaji kedua profesi tersebut. Bahkan banyak yang bertanya-tanya mengenai gaji CO Pilot pada maskapai Citilink.

Perlu diketahui Citilink merupakan maskapai yang cukup besar, mengingat maskapai tersebut merupakan anak perusahaan dari Garuda Indonesia. Dan banyak yang menduga, Citilink mampu memberikan gaji yang lumayan besar.

CO Pilot sendiri merupakan sebuah profesi yang bertugas untuk membantu pilot mengoperasikan pesawat selama penerbangan. CO Pilot perlu memiliki lisensi pilot yang sama dengan pilot tetapi biasanya memiliki pengalaman yang lebih sedikit.

Segini gaji CO pilot maskapai Citilink. Biasanya, besaran gaji CO Pilot dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya adalah pengalaman kerja. Selain itu, lisensi dan sertifikasi juga menjadi pertimbangan untuk besaran gaji CO Pilot.

Gaji rata-rata CO Pilot di Indonesia berkisar Rp30 juta sampai Rp40 juta per bulan. Gaji tersebut merupakan gaji pokok tanpa tunjangan lainnya seperti asuransi personal, bonus, tunjangan menginap dan lain-lain.