Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Co Pilot Maskapai Citilink

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |10:45 WIB
Segini Gaji Co Pilot Maskapai Citilink
Segini Gaji Co Pilot Maskapai Citilink. (Foto: Okezone.com/Citilink)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji CO pilot maskapai Citilink menarik untuk diketahui. Pasalnya, isu pilot dan pramugari maskapai Citilink selingkuh ramai diperbincangkan.

Masyarakat pun penasaran berapa besaran gaji kedua profesi tersebut. Bahkan banyak yang bertanya-tanya mengenai gaji CO Pilot pada maskapai Citilink.

Perlu diketahui Citilink merupakan maskapai yang cukup besar, mengingat maskapai tersebut merupakan anak perusahaan dari Garuda Indonesia. Dan banyak yang menduga, Citilink mampu memberikan gaji yang lumayan besar.

CO Pilot sendiri merupakan sebuah profesi yang bertugas untuk membantu pilot mengoperasikan pesawat selama penerbangan. CO Pilot perlu memiliki lisensi pilot yang sama dengan pilot tetapi biasanya memiliki pengalaman yang lebih sedikit.

Segini gaji CO pilot maskapai Citilink. Biasanya, besaran gaji CO Pilot dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya adalah pengalaman kerja. Selain itu, lisensi dan sertifikasi juga menjadi pertimbangan untuk besaran gaji CO Pilot.

Gaji rata-rata CO Pilot di Indonesia berkisar Rp30 juta sampai Rp40 juta per bulan. Gaji tersebut merupakan gaji pokok tanpa tunjangan lainnya seperti asuransi personal, bonus, tunjangan menginap dan lain-lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3149023/veronica_tan-DEi9_large.jpg
Veronica Tan Jabat Komisaris Citilink Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/320/3034533/chief-talk-okezone-bos-citi-indonesia-optimistis-dengan-ekonomi-ri-B8dtDecMO6.jfif
Chief Talk Okezone: Bos Citi Indonesia Optimistis dengan Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/320/2991218/garuda-citilink-siapkan-570-penerbangan-arus-mudik-lebaran-2024-NnqZX76NtL.jpg
Garuda-Citilink Siapkan 570 Penerbangan Arus Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/320/2951518/merger-citilink-pelita-air-belum-rampung-begini-kata-wamen-bumn-3p7l4f1zp5.png
Merger Citilink-Pelita Air Belum Rampung, Begini Kata Wamen BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/320/2948947/dapat-tunjangan-hingga-bonus-ternyata-segini-gaji-co-pilot-citilink-0GE7sAem85.jpg
Dapat Tunjangan hingga Bonus, Ternyata Segini Gaji Co Pilot Citilink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/320/2947304/viral-pilot-dan-pramugari-citilink-selingkuh-maskapai-tak-izinkan-terbang-2liTGJT3LG.jpg
Viral Pilot dan Pramugari Citilink Selingkuh, Maskapai Tak Izinkan Terbang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement