Garuda-Citilink Siapkan 570 Penerbangan Arus Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengungkapkan bakal menambah 570 extra flight selama periode Lebaran 2024. Terdiri dari 170 penerbangan pesawat Garuda Indonesia, dan 400 penerbangan dari Citilink.

Irfan menjelaskan, penambahan extra flight merespons tingginya permintaan penerbangan selama periode arus mudik dan balik pada Lebaran untuk beberapa rute perjalanan domestik maupun luar negeri.

"Kita sampai sekarang ada 170 extra flight dari Garuda Indonesia dan Citilink 400 tambahan, jadi mestinya oke dan semua administrasi sudah beres mudah-mudahan tidak ada kendala. Cuman memang kita ada catatan khusus mengenai cuaca," ujar Irfan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/1/2024).

Adapun penambahan penerbangan tersebut terutama untuk melayani rute penerbangan ke Denpasar, Padang, Surabaya, Medan, dan Singapura. Rute tersebut yang dianggap punya permintaan tinggi akan frekuensi penerbangan ketika masuk musim liburan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah total penumpang angkutan udara pada periode mudik lebaran 2024 sebanyak 4.406.641 penumpang. Terdiri dari 3.594.000 penerbangan domestik, dan 812.241 merupakan penerbangan internasional